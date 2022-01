Assembramenti senza mascherina. “Non si riesce a far rispettare le regole”

Una ventina di persone dentro al locale: alcune sedute ai tavoli, la maggior parte al bancone e in piedi. Fino a qui, nulla di strano, se non fosse che – tra i video girati e pubblicati sui social da un cliente – tutte le persone riprese fossero senza mascherina, barista compreso. I video sono stati girati al locale Malaguena di Claudio Giovilli e hanno fatto il giro dei titolari dei locali piacentini suscitando non poche polemiche.

“Possibile che nei nostri bar le forze dell’ordine controllino ogni giorno chi viene la mattina a prendere il caffè, mentre alla sera succedano situazioni di questo tipo?” è la domanda che diversi esercenti piacentini si sono fatti dopo aver visto il filmato. La stessa questione l’hanno riferita a Cristian Lertora presidente di Fipe Piacenza (federazione italiana pubblici esercizi). “Capisco che sia un momento brutto per il nostro settore e sono il primo a combattere le regole che non condivido, ma le rispetto. E se lo faccio è per il bene comune” ha risposto perentorio Lertora.

Allo stesso temo, Giovilli non si nasconde e anzi spiega la situazione, mettendo sotto i riflettori le difficoltà con cui i baristi si misurano: “c’è stato un compleanno e ho avuto circa una ventina di persone che hanno festeggiato. Hanno fatto un po’ di casino, anche se io ho cercato di contenerlo – la sua versione dei fatti – ho messo le persone della sicurezza fuori e ho controllato i Green pass. Il vero problema purtroppo è che non si riesce a far rispettare le regole. Anche se dici ai clienti di mettersi la mascherina, mica lo fanno”.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’