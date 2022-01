Croce Bianca: 16mila servizi nel 2021. Presentati i nuovi corsi per volontari

Come da tradizione, a gennaio di ogni anno, partono i corsi per poter intraprendere l’esperienza di volontariato in Pubblica assistenza Croce Bianca, associazione affiliata ad Anpas (associazione nazionale pubbliche assistenze). Nel pomeriggio di venerdì 7 gennaio è stata presentata la serata inaugurale e i cinque moduli previsti.

A spiegare le modalità formative sono stati il presidente Alessandro Miglioli e Paolo Rebecchi, che per Croce Bianca ricopre l’incarico di coordinatore emergenza, oltre ad essere il coordinatore provinciale di Anpas e membro della direzione nazionale della medesima organizzazione. Con loro, la Coordinatore dei volontari Alessandra Grana e Renata Chiodaroli, coordinatore della formazione.

La serata nella quale verranno presentati i corsi per diventare volontari all’interno dell’associazione sarà lunedì 17 gennaio, dalle ore 20.45, presso la sede della Croce Bianca, nell’auditorium “Giancarlo Carrara”. Per poter accedere ai corsi, invece, è necessario prenotarsi entro lunedì 24 gennaio. Attraverso questi corsi di formazione, completamente gratuiti, la Pubblica Assistenza intende formare i suoi nuovi volontari, che siano desiderosi di conoscere il mondo del volontariato nelle Pubbliche Assistenze.

I corsi saranno aperti a tutti i cittadini, donne e uomini, dai 16 anni compiuti in poi, e saranno condotti, quest’anno, se possibile, principalmente in presenza, nel pieno rispetto delle normative in materia di prevenzione del contagio da Covid19, per questa ragione i partecipanti dovranno assolutamente essere in possesso di un green-pass rafforzato in corso di validità.

I diversi moduli vedranno la formazione delle seguenti figure: operatori di soccorso per servizi ordinari o di emergenza, autisti per trasporto sanitario o in emergenza, autisti e accompagnatori per servizi sociali, operatori di protezione civile e di sala radio e per aspiranti operatori all’interno dei gruppi truccatori (utili per sviluppare casi simulati con l’ausilio di appositi trucchi).

Sarà possibile iscriversi per frequentare uno o più moduli del corso, in una delle seguenti modalità: telefonando allo 0523 613976, chiamando la Sala Radio allo 0523 614422 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected], dove è inoltre possibile chiedere informazioni o lasciare i dati per essere richiamati.

Durante la presentazione dei corsi, il Presidente Miglioli ha riportato i numeri dell’anno appena trascorso. La Croce Bianca Piacenza nel 2021 ha svolto oltre 9.000

servizi ordinari e 7.000 servizi in emergenza: 16.000 interventi grazie ai circa 300 Volontari e al personale dipendente in servizio.

Tutti i dettagli e le informazioni per accedere ai corsi proposti dalla Croce Bianca si possono trovare sul sito dell’associazione.