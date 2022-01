Epifania, sei guardie mediche in servizio nel Piacentino. A Ottone è “volontaria”

Ieri, giorno dell’Epifania, rispetto alle tre sole guardie mediche per 46 comuni presenti in servizio il 5 gennaio, erano sei i camici bianchi in sede di continuità assistenziale, dando così maggiore copertura al territorio.

Il sindaco-medico Federico Beccia ha indossato ancora i panni della guardia medica di Ottone, per non lasciare scoperto il servizio assente anche a Bobbio; e ha esposto fuori dalla porta il cartello di “guardia medica volontaria”, considerato che di servizio volontario, basato sulla volontà del medico, si tratta.

Il sindaco di Ferriere Carlotta Oppizzi è stata ospite di diverse trasmissioni televisive e radiofoniche nazionale, sottolineando le ragioni della battaglia.

