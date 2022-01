Picchiato e rapinato dell’orologio, denunciato un minorenne incensurato

Era minorenne il responsabile della rapina dell’orologio avvenuta mercoledì pomeriggio, 5 gennaio, a piazzale Libertà a Piacenza. Il ragazzo che è incensurato è stato così denunciato e al termine delle formalità di rito è stato consegnato al padre che ha raggiunto la caserma dei carabinieri. Il giovane risulta essere piacentino di origini marocchine. Aveva rapinato dell’orologio un ventenne mercoledì pomeriggio in viale Patrioti, nel corso dell’aggressione il giovane era rimasto ferito al volto ed era stato portato all’ospedale in ambulanza. Dopo essere stato medicato l’aggredito ha subito lasciato il nosocomio rendendosi per il momento irreperibile. Il giovane a quanto pare non avrebbe neppure sporto querela per la rapina e l’orologio che gli è stato strappato non è stato trovato. A testimoniare l’episodio sono i filmati delle videocamere di piazzale Libertà che hanno ripreso la scena dell’aggressione.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà