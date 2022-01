Scontro frontale tra bus e auto in via La Primogenita. Due feriti in ospedale

Scontro frontale tra un’auto e un pullman venerdì 7 gennaio a Piacenza. L’incidente, le cui cause sono da chiarire, si è verificato in via La Primogenita. Il conducente dell’autobus della linea Flexibus e quello dell’automobile sono stati condotti in ospedale per accertamenti ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Nessun ferito tra i passeggeri del bus. Sul posto oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della questura.

