Borgonovo, due medici in pensione dopo 40 anni. Ora disponibili a vaccinare

Per due dei cinque dottori della medicina di famiglia di Borgonovo è arrivata l’ora della pensione. Marco Burzi e Antonio Valdatta, dopo aver curato per quarant’anni migliaia di pazienti, hanno smesso il camice. Al loro posto ha preso servizio (sempre nella medicina di famiglia di Borgonovo) la collega Vanessa Oldrati (più Stefano Boncea dalla scorsa estate). Entrambi, Valdatta e Burzi, hanno dato disponibilità a fare i medici vaccinatori e sempre per entrambi la professione di medico è stata una passione. “Questi anni – dice Burzi – sono volati. Ricomincerei da capo, senza esitazione. La cosa che più ho amato è di essere diventato per alcuni quasi un familiare acquisito”. “Il rapporto con il paziente – dice Valdatta – è fondamentale. Ciò che conta è istaurare un rapporto fiduciario”.

