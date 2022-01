Lavori di potatura all’Infrangibile, limitazioni al traffico dal 10 al 13 gennaio

Per consentire l’esecuzione degli interventi di potatura previsti nella zona dell’Infrangibile, da lunedì 10 a giovedì 13 gennaio, dalle 7 alle 17.30, sarà istituito – con la sola eccezione di residenti e titolari di posti auto privati, il divieto di circolazione in via Voghera, nei tratti interessati dai lavori. Sarà comunque garantito il transito in caso di emergenza, per i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine

Lo stesso provvedimento sarà in vigore in via Alessandria, da martedì 11 a venerdì 14 gennaio, negli stessi orari. In entrambe le vie, dalle 6 alle 18, sarà inoltre vietata la sosta negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica.

Le medesime limitazioni saranno applicate, in base all’avanzamento dei lavori e alle condizioni meteorologiche, anche nelle vie Stradella, Tortona e Pavia.