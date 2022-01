Marsaglia, in vista del rientro a scuola il Comune paga i tamponi agli alunni

Il sindaco di Corte Brugnatella Mauro Guarnieri ha avuto un’idea al momento unica nel Piacentino, per sgomberare dubbi e rassicurare le famiglie in vista del rientro a scuola previsto per lunedì. Pagare cioè i tamponi ai piccoli della scuola elementare del paese. Il primo cittadino ha chiamato il farmacista di Bobbio Diego Garilli, il quale ha dato disponibilità tra oggi 8 gennaio e domani di effettuare i test rapidi, con risultato in un quarto d’ora. “L’adesione è del tutto volontaria, abbiamo spiegato la possibilità ai genitori e ci ha fatto piacere che tutti abbiano aderito”, spiega il sindaco Guarnieri.

