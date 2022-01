Montagne, girasoli, osterie: scelte le foto per il primo calendario di Alta Val Tidone

Grazie ad un concorso fotografico bandito lo scorso anno sono state selezionate 36 fotografie che accompagnano il calendario di Alta Val Tidone, il primo mai realizzato. Fotografie che raccontano di montagne che si specchiano nella diga del Molato, di campi di girasoli tra cui fanno capolino donne sorridenti, osterie in cui basta una chitarra per sentirsi a casa. “Sono arrivate – dice il sindaco Franco Albertini2– centinaia di scatti postati sui profili social del comune. I temi proposti erano 12, tanti quanti i mesi dell’anno e per ognuno la giuria popolare ha scelto una foto. La foto più votata è finita di diritto nel calendario. I resto lo ha fatto una giuria di esperti che ha vagliato nuovamente tutte le foto partecipanti selezionando per ogni mese altre due foto”. In totale quindi ogni mese è accompagnato da tre fotografie.

