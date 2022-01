Nuovi marciapiedi a Podenzano, Gariga e Maiano. Lavori per 355mila euro

Sono stati affidati i lavori relativi alla messa in sicurezza della statale 654 di Valnure nei centri abitati di Podenzano (Via Papa Giovanni XXIII) e nelle frazioni di Gariga e Maiano mediante la realizzazione di marciapiedi, per un importo complessivo da quadro economico di 355mila euro.

“Le opere, tanto attese dalla cittadinanza, hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza dell’utenza debole stradale in alcuni punti critici della strada Valnure – ha spiegato il sindaco di Podenzano Alessandro Piva -. Con questo intervento saranno integrati ed in parte anche riqualificati i percorsi ciclopedonali esistenti sul territorio comunale di Podenzano”.

“Relativamente ai marciapiedi, ove possibile, saranno realizzati sopraelevati con pavimentazione in asfalto o autobloccanti in base al contesto, di larghezza 150cm, con formazione di scivoli in corrispondenza dei passi carrai e raccolta delle acque – ha aggiunto l’assessore Santacroce -. Ove non sarà possibile saranno realizzati marciapiedi a raso con pavimentazione in asfalto colorato e dissuasori in ghisa (parigine) di larghezza 150cm ove ammissibile.Dove è già presente il marciapiede in cemento a raso o banchina asfaltata in buone condizioni si procederà alla sola verniciatura della pavimentazione e posa in opera di dissuasori in ghisa.

“Per degli utenti degli autobus di linea di Gariga e di Turro, sul lato direzione Piacenza, sarà realizzata una pensilina con relative rastrelliere per parcheggio bici – conclude Piva -. Nei giorni scorsi è pervenuto il nulla osta di Anas, subentrata alla Provincia nella gestione della strada, pertanto nei prossimi giorni sarà dato l’avvio ai lavori”.