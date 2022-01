“Per integrarsi serve rispetto, in un libro la mia storia d’emigrazione dall’Albania”

Nel 1999 l’arrivo in Italia con un semplice visto, dopo gli anni bui della dittatura comunista in Albania. A quel punto, una serie di mestieri umili per costruirsi, mattone dopo mattone, un’integrazione reale nel nostro paese: la cuoca, la cameriera, la barista e la cassiera. Oggi Erjeta Kici, nata a Kavaja nel 1978, si prepara a scrivere un libro – il primo in italiano – incentrato proprio sulla sua vita. Un’autobiografia, insomma: il racconto di un’ordinaria storia d’immigrazione che non è mai banale.

Nel video qui sopra ecco l’intervista a Kici, che lavora come addetta in un ristorante a Gossolengo e ha già pubblicato altre opere in albanese.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà