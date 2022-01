San Giorgio, rimuove i sigilli e circola con l’auto sottoposta a fermo: denunciato

Circola con il veicolo sottoposto a fermo per guida senza patente. Il responsabile – un uomo di San Giorgio – è stato individuato e denunciato dalla polizia municipale dell’Unione Valnure-Valchero. Dopo un’attività di accertamento condotta anche attraverso la rete di videosorveglianza provinciale, le forze dell’ordine hanno accertato che il mezzo era stato utilizzato per buona parte del periodo in stato di fermo.

Nelle scorse settimane, le pattuglie avevano fermato il conducente senza patente (revocata dalla prefettura), sottoponendo quindi il mezzo a fermo amministrativo. Il proprietario si era assunto la responsabilità di custodire il veicolo in un luogo sicuro e privato, fuori dalla circolazione stradale, come prevede la normativa.

Durante i controlli periodici, però, gli agenti hanno accertato che la vettura è stata utilizzata dopo aver rimosso i sigilli. L’uomo è stato denunciato. Il veicolo è stato spostato in un’autorimessa autorizzata e trasferito allo Stato quale nuovo proprietario, che potrà disporne la vendita.