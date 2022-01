Tornano i tamponi in auto a Borgotrebbia: in mattinata oltre mille test

È attivo da stamattina, 8 gennaio, il nuovo punto per tamponi in auto a Piacenza. Sotto la tensostruttura di via Anguissola, allestita dall’esercito, il personale dell’Ausl e di Coopservice effettuano i test da Covid a specifiche categorie di utenti: appuntamenti presi dalle farmacia, dalle Usca, segnalazioni dei medici e dei pediatri di famiglia, rientri dall’estero, prenotazioni tramite Cuptel e persone convocate dall’Igiene pubblica. Il drive-through è attivo con orario continuato, dalle ore 8 alle 19.30, sette giorni su sette. La capacità giornaliera iniziale è di 1.800 tamponi, modulabile in caso di necessità. All’esordio di stamattina gli operatori hanno effettuato oltre mille tamponi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà