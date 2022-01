Vaccini, a Gropparello 110 somministrazioni. “Un altro hub a fine mese”

Sabato 8 gennaio sono stati somministrati 110 vaccini ai residenti del comune di Gropparello. Le dosi sono state inoculate nell’hub vaccinale organizzato all’interno dell’ex asilo Gandolfi, struttura che si trova nei pressi di piazza Roma a Gropparello. Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale che, grazie al contributo dell’Azienda sanitaria locale e della Pubblica assistenza Val Vezzeno è riuscita per la seconda volta, nell’arco di un mese, a offrire un servizio così importante per la comunità.

“Siamo felici della buona riuscita dell’evento” ha commentato il vicesindaco Giuseppe Previdi, presente al centro vaccinale insieme ai consiglieri comunali Alessandro Maggi e Cristian Carini. L’impegno del comune nell’ottica di facilitare l’iter dei residenti per farsi vaccinare non termina con le più di cento vaccinazioni effettuate sabato mattina, infatti, il vicesindaco ha dichiarato che “entro fine mese organizzeremo un terzo appuntamento”. La data non è ancora ufficiale, ma – secondo Previdi – potrebbe già essere sabato 29 gennaio.

Nel frattempo, il presidente della Pubblica Stefano Bozzini ha voluto ringraziare i volontari e le volontarie dell’associazione. “È stata una bella giornata e siamo contenti di poterla ripetere presto” ha sottolineato Bozzini. La Pubblica ha messo a disposizione un equipaggio per l’intera mattinata e, fanno parte dell’associazione di volontariato le infermiere che hanno somministrato le dosi di vaccino. Si tratta di Angela Cirruto e Sonia Peluso che, con indosso la divisa arancione, hanno eseguito più di cento punture. Insieme a loro, il dottor Pierpaolo Gallini che oltre a prestare servizio al centro vaccinale ha somministrato varie dosi direttamente a casa delle persone o senza far scendere dalla macchina alcuni residenti che presentavano difficoltà a camminare. Anche il dottor Gaetano Cosentino ha contribuito alla riuscita dell’evento occupandosi, insieme alle dottorasse Maristella Casana e Cristina Genitori, della valutazione clinica antecedente alla somministrazione del vaccino.