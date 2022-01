Assenteismo in Comune: tre assoluzioni e cinque condanne con rito abbreviato

Proseguono in tribunale i vari filoni partiti dall’inchiesta che nel giugno 2017 aveva terremotato il Comune di Piacenza.

Oggi, nel procedimento con il rito abbreviato davanti al Giudice per l’udienza preliminare Fiammetta Modica, sono arrivate tre assoluzioni per altrettanti imputati di corruzione e falso: si tratta di un imprenditore parmigiano e due funzionari comunali, a processo per alcuni lavori di rifacimento delle strade.

Uno dei due dipendenti del Comune è stato però condannato, assieme ad altri quattro colleghi, per le accuse di assenteismo e peculato: alcuni avevano timbrato in maniera irregolare, altri usavano l’auto di servizio per scopi personali. Le pene vanno da sei mesi a un anno.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà