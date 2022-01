Baldino: “In 13mila ancora senza prima dose. Riapre l’hub al quartiere fieristico”

“Al momento sono circa 13mila i piacentini che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Sono 30mila, invece, i cittadini che dopo aver completato prima e seconda dose devono ancora prenotare la terza. Per questa ragione, tenendo conto anche dell’obbligo vaccinale esteso a tutti gli over 50, nelle prossime settimane ci attende un super lavoro”.

Con queste parole il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, ha spiegato le motivazioni che porteranno l’azienda sanitaria locale a riaprire, a partire dalla prossima settimana, l’hub vaccinale nel padiglione 3 di Piacenza Expo. “Naturalmente – ha quindi aggiunto Baldino – l’hub situato nell’area dell’ex arsenale di viale Malta rimarrà attivo e a disposizione dei cittadini. In questo modo potremo contare su due centri vaccinali in città. Complessivamente, compreso anche il nuovo hub, dovremo vaccinare dai 3.500 ai 4.000 cittadini al giorno. Entro metà febbraio – ha quindi concluso – a Piacenza avremo fatto la terza vaccinazione a tutti”.