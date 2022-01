Code per il tampone in auto, riprendono gli allenamenti nei campi da calcio: è caos

Un serpentone di auto con disagi al traffico si registra anche stamattina, 10 gennaio. Siamo in via Anguissola, a Piacenza, dove è stata allestita la tensostruttura per l’effettuazione del tampone Covid in auto. Un servizio molto utile per la comunità, ma che, dal suo debutto l’8 gennaio, ha messo in crisi la circolazione stradale in tutta la zona circostante. Ieri centinaia di piacentini sono rimasti in attesa anche per ore intasando tutta via XXI Aprile fino a piazzale Milano, barriera Torino e Borgotrebbia. Purtroppo oggi non è andata meglio e la situazione rischia di peggiorare nel pomeriggio quando si aggiungeranno gli atleti che si allenano nei campi da calcio posizionati a fianco della struttura allestita dall’esercito. Oggi riprendono infatti le attività ai campi sportivi della zona, già sufficienti di solito a saturare i parcheggi. La Spes aprirà il cancello lato Borgotrebbia per favorire gli accessi; lì si allena anche il Piace, ma più in generale ogni giorno passano centinaia di atleti, dai 5 ai 50 anni. I quali saranno costretti a fare attività in mezzo allo smog di centinaia di auto in coda per molto tempo, quasi tutte con il motore acceso.

ATTIVITA’ TENSOSTRUTTURA – Sotto la tensostruttura di via Anguissola, allestita dall’esercito, il personale dell’Ausl e di Coopservice effettuano i test da Covid a specifiche categorie di utenti: appuntamenti presi dalle farmacia, dalle Usca, segnalazioni dei medici e dei pediatri di famiglia, rientri dall’estero, prenotazioni tramite Cuptel e persone convocate dall’Igiene pubblica. Il drive-through è attivo con orario continuato, dalle ore 8 alle 19.30, sette giorni su sette. La capacità giornaliera iniziale è di 1.800 tamponi, modulabile in caso di necessità.

RICHIESTA STRAGLIATI- “La Regione intervenga con celerità”. Così il consigliere regionale della Lega Valentina Stragliati ha denunciato in Commissione sanità il caos verificatosi a Piacenza, plaudendo il personale sanitario ma segnalando la mancanza di risorse di tipo economico. “Sarebbe opportuno pensare a una delocalizzazione dei punti tamponi al di fuori del centro città, in questo caso nella sede di Piacenza Expo” ha proposto.

