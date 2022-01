Emilia Romagna in zona gialla: necessario il super green pass quasi ovunque

Scatta oggi, lunedì 10 gennaio, la zona gialla per la regione Emilia Romagna, in seguito all’aumento dei parametri validati venerdì 7 gennaio dal ministero: Rt regionale (passato da 1,18 a 1,38 nell’arco di sette giorni); incidenza dei nuovi casi (saliti a 2.153 ogni 100mila abitanti rispetto ai 622 della settimana precedente); occupazione dei posti letti Covid ordinari (passata dal 14% al 18%) e quella dei posti letto nelle terapie intensive (dal 12% al 15%).

Il passaggio dal bianco al giallo è determinato dal superamento contemporaneo della soglia di sicurezza prevista per gli ultimi tre parametri, e cioè 50/100mila l’incidenza, 15% l’occupazione dei reparti Covid, 10% quella delle terapie intensive.

Le attività consentite in zona gialla saranno determinate dal possesso o meno del green pass rafforzato obbligatorio pressoché ovunque, tranne che nei negozi e per i servizi essenziali come previsto dalla tabella redatta dal governo.