Isolamento e quarantena, uscita attraverso tamponi rapidi antigenici in farmacia

A partire da oggi, lunedì 10 gennaio, entra in vigore la possibilità di uscita dai periodi di isolamento e quarantena attraverso l’effettuazione di tamponi rapidi antigenici in farmacia, con il costo a carico del servizio sanitario; da lunedì 17 gennaio, inoltre, sarà possibile anche l’autotesting, con la possibilità, in caso di tampone rapido eseguito in proprio a domicilio ed esito positivo, di avviare subito il periodo di isolamento registrando il risultato del test in un apposito portale regionale, caricando la foto del risultato stesso, e quindi senza aspettare i tempi dell’azienda sanitaria.

Due misure per consentire una maggiore semplificazione nella gestione dei periodi di isolamento e quarantena.