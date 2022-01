Frana sopra Corte Brugnatella, strada chiusa anche al traffico pedonale

Il sindaco di Corte Brugnatella Mauro Guarnieri ha firmato un’ordinanza “contingibile e urgente” di chiusura al traffico non solo veicolare, ma anche pedonale della strada comunale di collegamento tra Castelvetto e la provinciale 50, quella cioè di Castelcanafurone di Ferriere.

Motivo: lo smottamento franoso che ha interessato nei giorni scorsi la strada, rendendola insicura e impercorribile. “La situazione pregiudica la sicurezza della viabilità pubblica e va garantita l’incolumità di chi vi transita”, si legge.

Il divieto di transito proseguirà fino a quando ci sarà pericolo.

Spiega il sindaco Guarnieri: “Sono in corso le operazioni di disgaggio massi e materiale franoso, ma lo smottamento non si assesta, quindi restano condizioni di criticità tali da non consentire la riapertura della strada”.

