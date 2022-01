A Sarmato iniziano i lavori per riqualificare via Bettola: opere per 358mila euro

Da lunedì 17 gennaio partirà il cantiere organizzato per ridare a Sarmato una nuova dorsale dell’acquedotto in una delle vie principali del paese. Si tratta di via Bettola, dove sono appena state realizzate nuove condutture del gas. L’opera comporterà la spesa di 358mila euro e sei mesi di lavori. Per l’attuazione del cantiere verrà la chiusa la strada fino alla prossima estate, provocando inevitabili disagi.

Già in questi giorni partirà il trasporto dei materiali e delle attrezzature nell’area di cantiere già predisposta, per poi procedere alla sostituzione dell’attuale vetusta tubazione di dimensioni ridotte con un’altra più resistente e dal diametro di 15 centimetri. Questo garantirà una maggiore durata della dorsale, prevenendo quindi possibili rotture o perdite d’acqua, e la posa di circa 800 metri di nuovi tubi: oltre all’intera via Bettola, sarà rifatta anche la tubazione di via Barbieri e, per tratti più ridotti, si interverrà anche su via Moia, via Vaga, via Garibaldi, via Scalabrini e via Pellico.

La chiusura di via Bettola sarà per stralci: il primo tratto sarà quello compreso tra piazza Roma e via Gramsci; quindi sarà la volta del tratto tra via Gramsci e via Garibaldi, fino all’ultimo tratto di via Emilia.