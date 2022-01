Caorso, venerdì e sabato il cinema Fox si trasforma in hub vaccinale temporaneo

Il cinema Fox di Caorso si trasforma in sede vaccinale, temporanea, nelle sole mattine di venerdì 14 e sabato 15 gennaio. I medici di famiglia, Cristina Previdi e Mauro Casaroli, si sono uniti per richiedere l’allestimento di un ambulatorio collettivo di prossimità e dare così la possibilità ai caorsani di ricevere il booster (o terza dose di richiamo) di vaccino anti Covid-19. Il Comune non si è tirato indietro ed ha accolto la proposta dei due professionisti sanitari, dando il supporto logistico necessario per promuovere la campagna vaccinale a tutela della propria popolazione. Gli aventi diritto alla dose vaccinale, ossia anagraficamente idonei, sono i pazienti contattati dai rispettivi medici di famiglia che per aderire all’invito possono prenotarsi tramite lo sportello Cup comunale, telefonato allo 0523814730.

