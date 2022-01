Castel San Giovanni, effetto pandemia: calano gli scritti al centro pensionati

Nell’arco di due anni gli iscritti al centro pensionati di viale Amendola di Castel San Giovanni sono calati a picco. È l’effetto della pandemia su quella che era una delle realtà associative più grandi del capoluogo della Val Tidone. Dai precedenti soci, poco meno di 250, si è passati agli attuali 150 con solo una cinquantina di frequentanti effettivi.

“Anche per questo – dice il presidente Angelo Lavelli – per andare incontro ai soci abbiamo deciso di ridurre il costo della tessera annua da 15 a 10 euro. Molti soci – aggiunge – hanno smesso di venire perché non si fidano, hanno paura. Attualmente – aggiunge – gli effettivi che partecipano alle attività saranno una cinquantina. Al pomeriggio i fissi, che si ritrovano d’abitudine, sono una decina”.