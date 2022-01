Famiglie in difficoltà con affitto o bollette: 34mila euro dal comune di Gossolengo

Problemi a pagare l’affitto di casa o le bollette domestiche? A Gossolengo, l’amministrazione comunale mette a disposizione 34mila euro per sostenere con aiuti economici le famiglie in difficoltà: c’è tempo fino al 31 marzo di quest’anno per fare richiesta e partecipare al bando. L’opportunità è a disposizione dei cittadini residenti nel comune di Gossolengo che abbiano un indicatore di reddito Isee non superiore a 15mila euro. Saranno due le modalità di contribuzione previste dal bando: o tramite l’erogazione di un contributo per l’acquisto di generi alimentari o farmaci (previa presentazione delle spese sostenute fino a tre mesi prima) o tramite un contributo per il pagamento del canone di locazione e per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono e Tari) per spese sostenute dal 30 marzo 2021 in poi. Le famiglie che ne avranno diritto riceveranno 300 euro per i nuclei fino a due componenti, 450 euro fino a quattro componenti e 600 euro oltre i 4 componenti. Tutte le informazioni sul sito internet del Comune di Gossolengo.

