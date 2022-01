Dall’associazione “50&Più” e Cupla di Piacenza, oltre mille euro donati alla Lilt

“Un segno concreto di vicinanza e solidarietà a chi ogni giorno diffonde la cultura della salute e della prevenzione”. Con queste parole il presidente di “50&Più” di Piacenza, Franco Bonini, ha suggellato la donazione di 1.150 euro che la sua associazione ha dispensato alla Lilt. Il tutto, come ogni anno, con il supporto del Cupla (Comitato unitario pensionati lavoro autonomo) che, oltre a 50&Più Confcommercio, include le sigle sindacali Fipac Confesercenti, Anap Confartigianato, Coldiretti pensionati e Cna pensionati.

La cifra donata è stata ottenuta grazie ad una raccolta fondi tra gli associati. Alla consegna dell’assegno simbolico, oltre al presidente di Lilt Piacenza Franco Pugliese e alla segretaria Lalla Brusamonti – i quali hanno ricordato come quest’anno la Lilt festeggia i 100 anni della sua fondazione – erano presenti anche Franco Bonini di “50&Più”, Giampiero Croci per Anap Confartigianato ed Ernesto Torretta per la Fipac Confesercenti.