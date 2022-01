Scarpette Rosse, questa sera alle 20.30 su Telelibertà il film “The Hoax – l’imbroglio”

Tra comedy e drama, la proposta di questa sera di “Scarpette Rosse” su Telelibertà è “The Hoax – l’imbroglio”, un film del 2006 diretto dal regista svedese Lasse Hallström (noto per aver diretto “Le regole della casa del sidro” e “Chocolat”), che racconta la storia di Clifford Irving (interpretato da Richard Gere), scrittore di scarso successo che cerca una storia per dare una svolta alla sua carriera in picchiata.

Irving convince il suo editore di essere diventato amico intimo del leggendario miliardario eccentrico Howard Hughes, magnate del cinema e dell’industria aeronautica, che da anni si è ritirato dalla vita sociale, e racconta di aver scritto a quattro mani un’esplosiva autobiografia.