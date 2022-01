Tamponi in auto, operativa la centrale di Piacenza Expo: “In una mattina 800 esami”

Parte con circa 800 utenti in una sola mattina la nuova centrale per i tamponi in auto allestita a Piacenza Expo. Un ritorno, più che altro, quello dell’attività degli esami molecolari da Covid nell’ente fiera di Le Mose: nei giorni scorsi l’Ausl ha infatti deciso di ripristinare il servizio all’esterno dei padiglioni espositivi, come già fatto in passato, chiudendo il punto presente in via Anguissola a fronte degli ingorghi viabilistici causati dai mezzi in coda.

“Nella centrale di Piacenza Expo – spiega la referente Donatella Fava – ci sono otto operatori, talvolta con ulteriori rinforzi di personale in base alle esigenze”. I responsabili del servizio garantiscono il massimo sforzo per gestire l’enorme richiesta di tamponi di fine isolamento o quarantena.

La raccomandazione è di presentarsi all’orario di convocazione. A Piacenza Expo, inoltre, sarà riattivato anche il centro vaccinale in supporto a quello presente all’ex arsenale di viale Malta.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: