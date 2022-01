A Gragnano il Comune attiva il Pronto spesa per gli ammalati di Covid

A Gragnano, in risposta al continuo aumento di contagiati e ai tanti residenti in quarantena a causa dell’epidemia di Covid, il Comune ha attivato il servizio “Pronto Spesa e Pronto Farmaco”.

Attraverso il progetto, le persone fragili del territorio che avranno necessità di fare la spesa o di avere medicinali a domicilio potranno rivolgersi al Comune per evitare spostamenti. Allo stesso tempo, il rispetto delle quarantene non comporterà a una situazione di isolamento. Il servizio è già partito ed è rivolto ai residenti nel comune di Gragnano che corrispondano a categorie specifiche: anziani, disabili, persone fragili, cittadini in quarantena o in isolamento. Il Comune garantisce il servizio anche ai gragnanesi senza familiari e sprovvisti di una rete sociale che li possa aiutare.

Per informazioni e per prenotarsi è necessario telefonare all’ufficio Servizi sociali al numero 0523-788760, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30.

Sempre a riguardo dell’emergenza sanitaria, la grande pressione dovuta alle numerose prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid ha richiesto un ampliamento degli orari del Cup di piazza Verdi: sarà aperto dalle ore 8.30 alle 12.30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.