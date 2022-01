Nota gli agenti e tenta di disfarsi della droga ma viene fermato: 20enne in manette

Non appena ha visto arrivare la polizia, ha tentato subito di disfarsi del “fardello” che aveva addosso, per evitare guai: circa 48 grammi di cocaina pronta per essere confezionata in circa 200 dosi. Un tentativo fallito, però, perché l’uomo – un ventenne italiano – è stato subito bloccato con il quantitativo di droga e arrestato dagli agenti della questura di Piacenza.

L’arresto è avvenuto martedì scorso, 11 gennaio, alle porte della città. Il 20enne era stato notato dai poliziotti nel corso di una loro attività di controllo mentre stava cedendo della droga (un grammo di cocaina in tutto) ad un altro ragazzo. A quel punto sono subito intervenuti ma il giovane ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 48 grammi di cocaina che teneva con sé: l’ha gettato sotto un’auto sperando che gli agenti non lo notassero ma i poliziotti hanno subito recuperato lo stupefacente.

Il 20enne è stato quindi arrestato per spaccio ed è finito in tribunale per il processo per direttissima. Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari dopo che il giudice ha convalidato l’arresto.