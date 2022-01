Aumentano i tamponi da processare: Ausl cerca tecnici sanitari di laboratorio

E’ boom di casi positivi al Covid e aumenta l’attività di laboratorio. Così l’Azienda Usl di Piacenza ha pubblicato un avviso sulla propria pagina social per la ricerca di tecnici sanitari di laboratorio da impiegare per l’attività connessa alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19. “Vengono proposti incarichi libero professionali, occasionali o di collaborazione coordinata e continuativa per consentire un’immissione diretta in servizio”. La scadenza è stata posticipata alla fine di marzo.

“La figura del tecnico sanitario di laboratorio si è dimostrata essere molto strategica, in questi due anni di emergenza” – si legge nella nota di Ausl. Questi professionisti sono infatti determinanti nel percorso di analisi dei tamponi molecolari e antigenici per la rilevazione di SARS-CoV-2.