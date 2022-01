Dal 20 gennaio green pass anche da parrucchieri ed estetiste: “Sicurezza in più”

La maggior parte parla di “sicurezza in più”. Ma c’è anche chi lo vede come una complicazione. L’introduzione del Green pass per andare da parrucchieri ed estetisti a partire dal 20 gennaio fa discutere la categoria, che finora era rimasta fra le poche a non dover richiedere la certificazione verde alla propria clientela. Certo a prevalere è un senso di sollievo: tante sono infatti le voci che si dicono soddisfatte di questa norma, anche se non manca chi, pur approvandola, parla di una responsabilità in più sulle spalle del commerciante.

È questo ad esempio il caso della parrucchiera Cristina Zangrandi: “Ormai siamo abituati a fare le cose difficili”.

“Fosse per me, avrei iniziato prima a chiedere il green pass – spiega l’estetista Daniela Bosi – le mie clienti sono tutte vaccinate, dunque per me non è un problema. Anzi, mi sembra giustissimo, ci siamo arrivati fin troppo tardi rispetto agli altri”.

