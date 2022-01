Doni e auguri di buon anno alla casa di riposo Balderacchi grazie agli alpini

La casa di riposo “Balderacchi” di Riva di Ponte dell’Olio ha ricevuto, nei giorni scorsi, la visita delle penne nere. Sono state due le differenti iniziative con protagonisti gli alpini di Vigolzone e quelli di Ponte dell’Olio. Visite che in comune avevano la volontà di portare gesti di vicinanza agli ospiti e al personale che opera in struttura.

Gli alpini di Vigolzone, in collaborazione con Avis, Proloco e Circolo Anspi “Rifugio alpino” di Vigolzone, hanno consegnato biscotti, dolci e prodotti per l’igiene per tutti gli ospiti. Gli alpini di Ponte dell’Olio, invece, hanno donato cesti di prodotti alimentari.

Nel rispetto delle norme vigenti sul contrasto alla pandemia, gli alpini non sono potuti entrare nella struttura, affidando i doni al personale responsabile e augurando a tutti un sereno 2022.