Donna maltrattata: il Comune di Castello accede al Fondo antiviolenza

Una donna vittima di violenza di genere potrà ricostruirsi una vita grazie ad un aiuto di 6mila euro. La somma servirà a pagare affitto e arredi per un appartamento in cui lei e i figli potranno iniziare un nuovo percorso, lontano da soprusi e violenze. Si tratta della prima volta in cui si fa ricorso al “fondo antiviolenza” istituito lo scorso anno per dare sostegno a donne, e più in generale a tutte le persone che sono state vittime di violenza fisica, psicologica, atti persecutori che hanno finito per stravolgere la loro esistenza. I 6mila euro serviranno a dare una prospettiva di vita ad una donna che ha vissuto con i figli all’interno di una struttura protetta, dove è stata accolta per metterla a riparo da un passato fatto di violenze e soprusi. Una volta terminato il periodo di permanenza nella struttura protetta occorre però ora iniziare una vita “normale”.

L’ARTICOLO COMPLETO SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI