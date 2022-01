Tetto in fiamme a Sarmato, ingenti i danni. Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Un incendio si è sviluppato nel tetto di una casa in via Scalabrini a Sarmato, nella tarda serata di giovedì 13 gennaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza e Castel San Giovanni, che hanno lavorato fino a notte fonda per domare le fiamme. Ancora da determinare le cause del rogo, forse da imputare a un surriscaldamento della canna fumaria. Ingenti i danni al tetto.

