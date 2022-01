“Tre ore di coda al freddo per ritirare una medicina alla farmacia dell’ospedale”

Tre ore di coda buona parte delle quali passate al gelo, per ritirare un farmaco alla farmacia dell’ospedale. E’ quando ci ha raccontato giovedì il luogotenente dei carabinieri in pensione Pietro Santini.

“Personalmente non ho problemi a farmi tre ore di coda” ci ha spiegato Santini “spiaceva però vedere in coda tante persone, quasi tutte molto anziane. Queste persone alla farmacia dell’ospedale cercavano un medicinale particolare, qualcosa non ritrovabile nelle normali farmacie. Erano quindi persone bisognose di particolari cure e per di più anziane, lasciarle così fuori al freddo mi è parso ingiusto” Santini ci ha quindi raccontato di essere arrivato alle 11 e di aver lasciato la farmacia dell’ospedale soltanto alle 14, passando oltre la metà del tempo di attesa all’aperto sotto ad un tendone, in coda con altri.