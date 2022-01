Castel San Giovanni: cresce la popolazione. Nel 2021 nati 135 bambini

La popolazione di Castel San Giovanni torna a salire, dopo l’anno nero della pandemia, e arriva a quota 13.908 abitanti. Vuol dire 144 persone in più rispetto alle 13.764 che si contavano al primo gennaio del 2021. Una vera e propria inversione di tendenza rispetto al 2020, durante il quale la popolazione era calata di ben 126 residenti. Gli attuali 144 nuovi residenti, sono dovuti in gran parte all’arrivo in città di persone straniere. I cittadini stranieri che oggi abitano a Castel San Giovanni sono infatti 3.319, che vuol dire 187 in più rispetto al 2020. In questo modo ad oggi il 23,86% del totale degli abitanti è di nazionalità diversa da quella italiana. Resta alto il numero di nuovi nati. Nel 2021 a Castel San Giovanni sono nati 135 bebè. Nuovi bimbi che chiedono servizi, a partire da un asilo nido in cui cominciare a muovere i primi passi nel mondo.

