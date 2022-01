San Lazzaro, i residenti: “Sosta selvaggia dei camion, svincolo stradale pericoloso”

“Da oltre un anno lo svincolo di entrata e uscita alle porte di San Lazzaro, dalla tangenziale sud di Piacenza, si è trasformato in un insolito parcheggio per i mezzi pesanti”. E’ la segnalazione di un residente, che ha inviato alla nostra redazione le foto di diversi camion e tir in sosta ai lati della carreggiata. “Un’abitudine – dice il piacentino – che rende poco visibile l’immissione e l’uscita a San Lazzaro. Esistono altri luoghi – aggiunge il cittadino – predisposti a questo posteggio. Inoltre, i mezzi pesanti sono spesso carichi di liquidi infiammabili, proprio a fianco di abitazioni, aree verdi, piste ciclabili e strutture sportive”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: