Misericordia, aperto il bando per il servizio civile: cercasi giovani dai 18 ai 28 anni

“Il servizio civile è un’opportunità che cambia la vita. Scegli di esserci!”. Così la Misericordia di Piacenza, storica associazione attiva nell’assistenza sanitaria, invita i giovani a unirsi alla propria missione per un percorso di interventi utili alla collettività. “Sognate cose grandi”, si legge sul volantino diffuso in questi giorni dalla Misericordia: chiunque, tra i 18 e i 28 anni d’età, può presentare la propria domanda di partecipazione tramite il codice Spid su questo portale web, entro il 26 gennaio. “Il servizio civile – spiega il referente Rino Buratti – dura un anno, per 25 ore alla settimana suddivise su cinque giorni. Gli aderenti, che devono seguire anche un corso di formazione sanitaria, ricevono un rimborso di 436 euro al mese erogato dallo Stato”.

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la Misericordia di Piacenza al numero di telefono 0523.579492. La sede dell’associazione è in via Braille, nel quartiere Besurica.