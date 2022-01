Autotesting: da mercoledì avvio della quarantena con il tampone rapido a casa

Da mercoledì, 19 gennaio, per le persone che abbiano eseguito da sole il test antigenico rapido nasale a domicilio, in caso di esito positivo, ci sarà la possibilità di registrare sul portale della Regione i risultati dell’autotest, avviando immediatamente il periodo di isolamento. Il caricamento dell’esito avverrà attraverso l’inserimento della foto con il risultato del test. In questo caso, potrà essere utilizzato solo uno dei test rapidi validi in farmacia.

Potranno fare l’autotesting Covid – ovvero eseguire a casa, in proprio, un tampone leggendone il risultato – le persone che hanno già ricevuto la seconda dose vaccinale, indipendentemente dalla data della somministrazione; le persone che hanno attivato il Fascicolo sanitario elettronico o, nel caso di minori, essere associati al Fascicolo del genitore. I “no vax”, quindi, non potranno beneficiare dell’iniziativa.

Le persone che potranno fare l’autotesting in Emilia-Romagna sono circa 2,5 milioni, tutte quelle cioè che hanno concluso il ciclo primario di vaccinazione.