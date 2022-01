Coldiretti nelle scuole con il progetto di educazione alla Campagna Amica

“Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” è il titolo dato al nuovo progetto promosso da Coldiretti Piacenza riguardante attività inerenti al mondo dell’agricoltura e della sicurezza alimentare. Il progetto di “Educazione alla Campagna Amica” è rivolto alle scuole piacentine e coinvolgerà 800 studenti. Non solo teoria, ma anche pratica con attività svolte all’interno di varie aziende agricole. La presentazione del progetto previsto per quest’anno scolastico è avvenuta in videoconferenza, alla presenza del direttore Roberto Gallizioli.

Il responsabile di Campagna Amica Valerio Galli ha illustrato agli insegnanti degli istituti scolastici di città e provincia l’ampia offerta dei percorsi formativi e le modalità con cui sarà possibile aderire. Collegate per la presentazione anche Francesca Bertoli Merelli e Enrica Gobbi di Coldiretti Donne Impresa. Il progetto, che è a cura anche di Coldidattica, vede infatti in prima linea le imprenditrici agricole.

Sono 25 le scuole del piacentino, di ogni ordine e grado, che hanno aderito. Le dispense che Coldiretti Piacenza mette a disposizione degli insegnanti sono arricchite da immagini e filmati da presentare agli studenti e sono dedicate a tematiche stimolanti. Sono undici i contenuti nello specifico: l’agricoltura di precisione e l’innovazione, la biodiversità e le api, il biologico e i metodi di coltivazione sostenibile, il consumo sostenibile e Campagna Amica, la dieta mediterranea e la corretta alimentazione, l’etichettatura e la sicurezza alimentare, il valore dell’acqua e il paesaggio, i prodotti e le filiere, lo spreco alimentare e l’impronta ambientale, le tradizioni agricole e i musei a tema e infine le video interviste. Dal 26 gennaio sarà inoltre disponibile un ciclo di quattro webinair, a cura di Coldidattica e Campagna Amica dell’Emilia Romagna.

Sarà possibile approfondire le lezioni in classe con attività pratiche da realizzare nelle aziende agricole: le scuole interessate potranno portare gli studenti a vedere da vicino alcune delle realtà attive nel Piacentino. I visitatori saranno così coinvolti in laboratori e scopriranno il valore delle nostre fattorie didattiche e la storia delle nostre tipicità. “Tra le attività che proporremo – annuncia Galli – non mancheranno le iniziative al mercato coperto di Campagna Amica, che inaugureremo in via Farnesiana a Piacenza la prossima primavera e che non si limiterà alla vendita diretta da parte dei nostri produttori, ma sarà un luogo interattivo e di formazione, dove insieme ai cuochi contadini degli agriturismi di Terranostra organizzeremo laboratori e show cooking”.

Enrica Gobbi ha invece rimarcato l’importanza di raccontare ai ragazzi la storia del marchio Natural Valley e del suo rilancio per identificare la qualità delle produzioni delle vallate piacentine, in particolare della montagna, e la bellezza dei territori in cui nascono.