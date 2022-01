Criticità strutturali sul Ponte di Travo: da giovedì vietato il transito ai mezzi pesanti

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha comunicato che, a partire dalle 12.00 di giovedì 20 gennaio, sarà vietato il transito ai mezzi pesanti sul ponte di Travo. L’istituzione del divieto per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate (ad esclusione dei mezzi di soccorso) è dovuta alla necessità di intervenire attraverso opere di manutenzione straordinaria a causa dell’esito delle verifiche di sicurezza effettuate nei giorni scorsi. L’esito ha infatti evidenziato diverse criticità dal punto di vista strutturale, sismico e idraulico, che sono correlate sia al fisiologico degrado dei materiali sia all’età del ponte, realizzato agli inizi del Novecento e dichiarato di interesse culturale per la sua particolare struttura.

I lavori sono già in corso e sono finalizzati alla messa in sicurezza di una pila. Nell’impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione stradale in assenza di limitazioni a particolari categorie di veicoli, il Servizio Viabilità ha quindi deciso di istituire, a partire da giovedì, il divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate.

La limitazione tiene conto delle caratteristiche geometriche (in particolare della larghezza) del ponte e riguarderà circa 100 mezzi pesanti – su un totale di circa 2000 veicoli – che mediamente (secondo un rilievo del traffico realizzato recentemente dalla Provincia) percorrono ogni giorno il ponte, ma non interesserà i veicoli del trasporto pubblico locale.

Il primo stralcio dell’intervento che potrebbe consentire di superare la limitazione al via da giovedì è stato programmato nel corso del 2022 per un importo complessivo già finanziato di 2.381.466,99 €. Nel corso del corrente anno sarà sviluppata la progettazione definitiva ed esecutiva, saranno acquisite le autorizzazioni di legge e avviate le procedure di affidamento dei lavori. È ragionevole prevedere che la procedura di gara per l’affidamento dei lavori possa essere avviata nel mese di settembre. Il blocco ai mezzi pesanti sarà quindi a tempo indeterminato, essendo dipendente dalla conclusione delle opere di manutenzione.