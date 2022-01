Effettuate le autopsie sui quattro ragazzi morti. I funerali non prima di giovedì

Sono state compiute oggi le autopsie sulle salme dei quattro ragazzi periti nel fiume Trebbia nella notte fra lunedì e martedì della scorsa settimana. Delle autopsie si è occupato il medico legale Marco Ballardini dell’istituto di medicina legale di Pavia.

Concluse le autopsie, la procura disporrà il nullaosta per la restituzione delle salme ai famigliari che potranno così organizzare la cerimonia funebre per i giovani che è prevista non prima di giovedì.

Il dolore e lo sconforto per la tragica scomparsa di Domenico Di Canio, William Pagani, Elisa Bricchi e Costantino Merli sono ancora forti e l’intera comunità piacentina si è stretta attorno al dolore delle quattro famiglie che hanno dovuto dire addio troppo presto ai loro cari.

I quattro amici si erano incontrati nella serata di lunedì 10 gennaio per festeggiare, insieme, il compleanno di William al Bistrot A21 e sono rimasti lì fino alle 2.00 del mattino. All’uscita del locale hanno deciso di raggiungere l’argine del Trebbia, presso la zona della Malpaga. Un luogo che simboleggiava la loro amicizia e la loro passione per la musica. Un luogo dove, dopo il tragico incidente avvenuto quella notte, continuano i pellegrinaggi in memoria di quattro giovani che difficilmente potranno essere dimenticati.