Cambio delle frequenze in corso in alcune zone. Come vedere Telelibertà

Da sei a 12 milioni di telespettatori: sarà il risultato dell’aggiornamento tecnico che Telelibertà sta realizzando in questi giorni, e che permetterà di raggiunge un pubblico sempre più ampio, arrivando anche in Lombardia e nelle province orientali del Piemonte (Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Biella).

Un traguardo che comporterà qualche disagio temporaneo in alcune aree della provincia – Rivergaro, Travo e Ottone in Val Trebbia; Bettola, Groppallo, Farini e Ferriere in Val Nure; Pianello in Val Tidone – a motivo del cambio di frequenze imposto dall’Unione Europea.

Nel corso delle settimane successive sarà necessario risintonizzare il proprio televisore o il decoder, dato che cambierà la numerazione Lcn dei canali. Una operazione che consigliamo di fare periodicamente, in modo di poter “agganciare” i nuovi canali appena verranno resi disponibili.

Nel frattempo Telelibertà continuerà a trasmettere, e sarà possibile vederla via streaming, sia su personal computer che tablet e telefonini, all’indirizzo www.liberta.it/teleliberta-live. E anche con un particolare dispositivo: un decoder che oltre a consentire di vedere i canali sul nuovo digitale terrestre, trasforma la vecchia tv in smart tv, permettendole di sfruttare tutte le potenzialità offerte dai servizi internet.

È importante tenere presente che per poter utilizzare queste modalità streaming sono necessarie una connessione internet e una rete wifi domestica.

Per agevolare l’acquisto di tv o decoder il Governo ha attivato anche per il 2022 il bonus rottamazione e il bonus tv/decoder, con una novità: la possibilità, per alcune fasce di popolazione, over 70 con reddito inferiore a 20.000 euro, di ricevere direttamente a casa il decoder grazie alle Poste.