Prova a entrare in una casa, viene scoperto, ma scende e ruba al piano di sotto

Faccia a faccia con il ladro. Accade in via Roma, dove sabato pomeriggio in un palazzo si è registrato un furto, il quarto nel giro di pochi mesi.

Un malvivente si è infatti introdotto nello stabile e ha cercato di entrare nell’appartamento di una coppia: sentendo un tramestio vicino alla serratura, il padone di casa ha aperto la porta, trovandosi faccia a faccia con il ladro.

“Gli ho chiesto cosa stesse facendo – spiega – e lui mi ha risposto che stava cercando un appartamento in affitto. Gli ho subito intimato di andarsene fuori e ho chiuso la porta. Probabilmente se lo avessi seguito non avrebbe rubato al piano di sotto”.

Il malvivente, infatti, sceso di un piano, ha trovato la porta di un appartamento socchiusa: lì è entrato e ha portato via una borsetta con dentro pochi contanti, ma tutti i documenti, le chiavi di casa e un cellulare.

“La borsa appartiene alla donna delle pulizie – spiega la proprietaria dell’appartamento, che era in casa con la madre anziana e il compagno, ma non si è accorta di nulla – lei aveva lasciato la porta socchiusa per buttare giù la spazzatura”. Pochi minuti che al ladro sono bastati per entrare e uscire quasi indisturbato dalla casa: a quanto sembra si tratterebbe di un ragazzo di probabile origine straniera, vestito di scuro e con uno zaino e un paio di occhiali.

Le immagini dell’ingresso e dell’uscita dell’uomo sono state registrate dalle telecamere dei vicini di casa e sono state consegnate ai carabinieri, chiamati immediatamente dai condomini del palazzo.