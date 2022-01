Anziano “sparisce”, scatta l’allarme. Recuperato mentre viaggia contromano

Un anziano che si era allontanato da casa e non vi aveva fatto più ritorno è stato rintracciato dalle forze dell’ordine grazie all’intervento di Metronotte Piacenza.

Nella notte del 18 gennaio, poco dopo l’una, i carabinieri di San Fiorano diramano una segnalazione di ricerca di un uomo anziano che si è allontanato da casa a bordo di una Nissan grigia e non è più tornato. Intorno alle 3.00, una pattuglia di Metronotte ha avvistato l’auto ricercata mentre viaggiava contromano su una delle rotonde di via Caorsana. Fortunatamente a quell’ora la strada non era trafficata e la guardia è riuscita a far accostare l’auto convincendo l’anziano ad aspettare l’arrivo delle forze dell’ordine.

La polizia è arrivata immediatamente sul posto: una volta identificata la persona, sono stati avvertiti i familiari.