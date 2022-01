Covid, Baldino: “Superato il picco di contagi della quarta ondata”. Focolai nelle Cra

“Abbiamo superato la settimana di picco di contagi” – lo ha detto il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino nel consueto appuntamento settimanale per fare il bilancio sull’andamento della pandemia nella provincia di Piacenza. “Abbiamo imboccato la via della discesa. Ci aspettiamo nuovi cali nelle prossime settimane” – ricorda Baldino.

I nuovi positivi al Covid, hanno superato quota 6mila nella settimana dal 10 al 16 gennaio 2022, con un calo del 15,8% rispetto alla settimana precedente. La percentuale di nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati è del 22,7% contro il 34,3% della settimana passata. I casi sono in aumento nella fascia di età 0-18 anni. Sono 12.378 le persone in quarantene tra contatti stretti e positivi al Covid. Quasi il 4% della popolazione è a casa. Sono stati effettuati 26.802 tamponi.

CRA – Nota dolente di questa settimana è rappresentata da un focolaio che si è “acceso” in una Cra del territorio e più in generale si registra un aumento di casi. Sono 56 i positivi al virus (erano 36 la settimana precedente). Di questi 23 sono operatori e 33 ospiti. Solo cinque sono le persone che presentano sintomi.

SCUOLE – Sono 1.316 i casi nelle scuole piacentine che riguardano tutte le fasce di età.

USCA – Super lavoro per le Usca, le unità speciali a domicilio. Sono 2.184 i casi gestiti nella settimana, con un trend in diminuzione.

RICOVERI – La media giornaliera di accessi al pronto soccorso è stabile: 26. Aumentano i ricoveri: 190 questa mattina. Aumentano i pazienti in terapia intensiva e sono tornati a salire i decessi.

VACCINI – Partito nuovo hub a Piacenza Expo che consentirà di raggiungere quota quattromila somministrazioni al giorno. Dal 20 gennaio per gli over 50 è previsto il libero accesso a Expo per le prime e terze dosi.