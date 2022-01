Dal comune di Gossolengo più di 70mila mascherine per le scuole del territorio

L’amministrazione comunale di Gossolengo ha deciso di investire nella sicurezza e per la salute dei giovani del paese, provvedendo ad acquistare più di 70mila mascherine chirurgiche. Ne sono arrivate 50mila per gli alunni delle scuole elementari e altre 28mila per i frequentanti delle scuole medie.

L’amministrazione ha pensato anche agli insegnanti e a tutto il personale in servizio nel comprensorio scolastico. L’investimento è stato possibile grazie ai cinquemila euro ottenuti dal governo per l’emergenza sanitaria. Tutti gli alunni delle scuole primarie di Gossolengo e Quarto e delle scuole medie del capoluogo hanno così potuto avere un’importante fornitura di mascherine chirurgiche.

La consegna è avvenuta nel periodo immediatamente precedente alla chiusura natalizia e, in accordo con la dirigente scolastica Teresa Andena, proseguirà anche nel corso dell’anno scolastico. “Dopo un’attenta analisi effettuata sulle dotazioni ministeriali fornite, è stato rilevato che la maggior parte degli alunni indossava mascherine acquistate direttamente dalle famiglie con un esborso economico significativo a loro carico – fa notare il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri – da qui, la scelta di provvedere all’acquisto di mascherine per adulti e bambini”.