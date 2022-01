“Donna forte e coraggiosa”, Agazzano piange la scomparsa di Simona Ghezzi

Nel 2019 aveva sfilato al BraDay, tra le donne orgogliose di testimoniare l’importanza della prevenzione nella cura del tumore al seno. Quel male oscuro però è ritornato e si è portato via a soli 46 anni Simona Ghezzi. Ora tutta Agazzano piange la sua scomparsa.

Simona era molto conosciuta anche perché da tanti anni lavorava come commessa al supermercato di San Nicolò. Innamorata del compagno, Ciro, Simona ha lasciato la testimonianza di una donna coraggiosa fino all’ultimo.

“Ricordo con affetto Simona – dice la presidente di Armonia, Romina Cattivelli -. Aveva sfilato con altre donne in occasione del Bra Day 2019 e aveva trasformato la sua sofferenza in un bellissimo esempio di forza e dignità. Ricordo che era stata sentita in una delle interviste che si fanno in occasione della sfilata e aveva sottolineato l’importanza della prevenzione e delle cure tempestive, confermando quindi l’attenzione che deve essere riservata ogni giorno alla nostra salute. Io e tutte le donne di Armonia siamo vicine ai suoi cari e porgiamo loro le più sentite condoglianze”.