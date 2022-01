Il derubato riconosce i ladri, che presentano un alibi: due giovani nomadi assolti

Accusati di aver tentato una rapina all’interno di un appartamento di Ponte dell’Olio, due nomadi di 20 e 22 anni sono stati assolti in tribunale “per non aver commesso il fatto”.

I due nel febbraio del 2019, secondo l’accus,a dopo aver forzato una finestra di un’abitazione erano entrati ed erano stati affrontati dal padrone di casa, che li aveva messi in fuga. Lo uomo li aveva riconosciuti grazie ad un album di foto segnaletiche.

Ma la difesa degli imputati ha potuto presentare degli alibi che indicavano i due nomadi in posti differenti da Ponte dell’Olio il giorno della tentata rapina.

Sia la pubblica accusa che la difesa hanno così chiesto l’assoluzione, che è poi arrivata.

