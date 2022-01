Malore in auto fatale per Franco Bisagni, pasticciere di Gragnano ed ex calciatore

Franco Bisagni, titolare di una pasticceria a Gragnano, è morto nel pomeriggio di oggi, colto da malore mentre era alla guida della propria auto lungo la strada che porta a Campremoldo Sopra.

Stando agli accertamenti effettuati dai carabinieri, l’uomo si è sentito male al volante, perdendo il controllo e finendo fuori strada.

Sul posto i mezzi del 118 e la Croce Rossa di San Nicolò, gli operatori hanno cercato disperatamente di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Inutile l’arrivo dell’eliambulanza. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto.

Bisagni, classe 1949, era stato anche consigliere comunale ed era molto conosciuto nella zona non solo per la sua attività professionale, ma anche per la passione per il calcio: da giovane aveva militato nel Gragnano, nel Pro Piacenza e nel Fanfulla, è stato uno dei protagonisti anche dei tornei estivi che animavano il mitico “Maracanà” di Gragnano.

